6 Maggio 2021

IMPRESA

BASTIA UMBRA Crescita ragguardevole per la S&R Farmaceutici di Bastia Umbra. Con i suoi 28 milioni di euro di fatturato, quattro in più del 2019, l'azienda nata nel 2015, chiude in positivo il bilancio 2020. Oggi la squadra della S&R Farmaceutici conta 160 collaboratori tra dipendenti e agenti mono o plurimandatari, con un'età media che si aggira attorno ai 35 anni, che operano su tutto il territorio nazionale. L'azienda ha ricevuto il premio Best value award, il valore dell'etica', consegnato dai rappresentanti del Lions clubs International Distretto Lazio Umbria Sardegna. «Siamo stati premiati - spiega l'amministratore delegato Mauro Dionigi - per la categoria Pantera', in cui sono state inserite le aziende che hanno registrato un tasso di crescita di valore compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro. La nostra crescita è stata accompagnata da un'etica aziendale che mette al centro le persone e i loro bisogni, cercando di farle sentire parte di una grande famiglia». La pandemia ha frenato alcuni piani di sviluppo ma non l'intera macchina aziendale, tanto che ci sono state anche delle assunzioni. Dal punto di vista commerciale l'azienda bestiola ha organizzato una task force' che è entrata a contatto diretto con le farmacie riuscendo così a far conoscere in tutta Italia l'ampio catalogo di farmaci generici e nutraceutici di cui dispone. Questo ha permesso alla S&R Farmaceutici di chiudere il primo trimestre del 2021 con un aumento delle vendite del 30 per cento.