Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

LA STORIA

BASTIA UMBRA A tu per tu con un grosso maiale in mezzo alla strada, in piena notte. C'è da chiamare il 118 per farsi soccorrere per la paura, e invece c'è chi riesce a mantenere il sangue freddo ed evitare problemi per se stesso e per gli altri. Succede nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti del commissariato di Assisi, diretti da Francesca Di Luca, sono chiamati a intervenire in zona Bastia, per l'esattezza in via del Cipresso, a seguito della segnalazione della presenza di un grosso maiale incustodito che si aggirava per la strada creando un serio pericolo per la circolazione. L'animale, fuggito al controllo del suo proprietario si è avventurato sulla strada del centro abitato di Bastia Umbra, rischiando di essere investito ma anche di creare serie problematiche a chi poteva imbattersi nell'animale. Fortunatamente un automobilista è riuscito ad avvistarlo da lontano e, conscio del pericolo sia per l'animale che per la sicurezza degli automobilisti, ha telefonato immediatamente al 112. Gli agenti intervenuti hanno subito bloccato la circolazione e chiamato il veterinario responsabile della Asl. Giunto sul posto, con l'aiuto dei poliziotti, ha provveduto a mettere in sicurezza l'animale. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, ma le cose non finiscono qui. Perché scongiurato il rischio di incidenti, gli agenti hanno riaperto la circolazione e hanno avviato le indagini per risalire al proprietario del maiale dal momento che per fortuna nulla di grave è successo, ma come detto le conseguenze della fuga dell'animale avrebbero potuto essere particolarmente gravi.

E.Prio.