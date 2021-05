16 Maggio 2021

LOTTA ALLA DROGA

BASTIA UMBRA Sorpreso dai carabinieri di Assisi con 7 grammi di marijuana sotto il sedile dell'auto. Per questo un trentunenne è stato segnalato come consumatore di droga alla prefettura di Perugia e gli è stata ritirata la patente. A suo carico è scattata anche la denuncia per violazione di divieto di ritorno nel Comune di Bastia Umbra.

I militari guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli hanno notato diversi ragazzi muoversi attorno ad un'auto parcheggiata e chiusa a chiave. Insospettiti, hanno identificato il proprietario del mezzo che si è mostrato molto agitato. Circostanza che li ha spinti ad effettuare degli approfondimenti e a disporre la perquisizione dell'uomo e dell'auto. Questo ha consentito di rinvenire una piccola quantità di marijuana nelle tasche dell'uomo ed una busta che ne conteneva 7 grammi sotto i sedili dell'autovettura. La marijuana è stata sequestrata, mentre nei confronti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sono scattati i provvedimenti del caso.

CAMION IN FIAMME

Sempre a Bastia Umbra ieri si è registrato un momento di grande apprensione quando un furgone che trasportava latticini ha preso fuoco nei pressi della rotatoria in via Monte Vettore, nel quartiere di XXV Aprile. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il conducente non ha riportato ustioni, ma il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.

