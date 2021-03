23 Marzo 2021

IL LUTTO

BASTIA UMBRA Salgono a quarantadue i bastioli morti di Covid-19. L'ultima vittima è don Francesco Angelini, da circa dieci anni viceparroco di San Michele Arcangelo. È morto ieri mattina all'ospedale di Perugia. «Una grande ferita per la nostra città - dichiara il parroco don Marco Armillei - che va ad aggiungersi alla dolorosa rosa di nomi di coloro che lo hanno preceduto in questi terribili mesi di pandemia». Era nato il 21 maggio 1946 a Nocera Umbra ed era stato ordinato presbitero nel 1972. I primi anni dopo l'ordinazione sacerdotale li ha passati a Lanciano in qualità di parroco. In seguito è stato nominato vicario sostituto nella frazione di Maccantone e poi nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Gualdo Tadino. Dal 1992 al 1997 è stato direttore dell'Ufficio catechistico e dal 1992 al 2012 è stato direttore dell'Ufficio Scuola diocesano. Il primo ottobre 1994 è stato nominato vicario nella parrocchia di San Michele Arcangelo. Dal 1998 al 2016 ha ricoperto l'incarico di direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale della sanità. Nel 2003 è stato nominato co-parroco nelle parrocchie di San Matteo apostolo e San Giovanni Battista a Cannara e San Girolamo a Castelnuovo. Nel 2004, per un quinquennio, ha ricoperto vari incarichi come assistente spirituale diocesano del Movimento corsi di cristianità. Nel 2005 è stato nominato canonico del Capitolo della concattedrale di Nocera Umbra. È stato inoltre assistente dei vari settori di Azione Cattolica. La messa esequiale, riservata ai familiari e a pochi sacerdoti, sarà celebrata dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino domani alle ore 15.30 nella chiesa del cimitero di Santa Maria degli Angeli.

Massimiliano Camilletti