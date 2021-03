© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratore tuttofare di giorno, ladro di notte. Un trentasettenne del posto ha approfittato dei lavoretti effettuati nella casa di un'anziana per osservare tutte le vie di accesso all'abitazione e soprattutto le abitudini della donna. Ha lasciato trascorrere alcuni giorni, poi di notte è tornato per rubarle i preziosi. Il colpo e' stato messo a segno lo scorso dicembre.La donna il mattino ha realizzato di esser stata derubata quando non ha più trovato orecchini, collane e bracciali: i ricordi di una vita. In preda allo sconforto ha telefonato alla centrale operativa dei carabinieri di Assisi guidati dal tenente colonnello Marco Vetrulli per denunciare il furto subito. Tremila euro circa il valore dei preziosi rubati nella notte mentre l'anziana dormiva.Preso atto di quanto successo ed acquisite le informazioni utili alle indagini i militari hanno rassicurato la signora che avrebbero fatto tutto il possibile per rintracciare gli autori dell'odioso reato. E così è stato. Nei giorni scorsi infatti hanno denunciato a piede libero il trentasettenne, già noto alle forze di polizia, avendolo ritenuto l'autore del colpo compiuto nel dicembre scorso. Secondo i militari l'uomo dopo aver eseguito dei piccoli interventi a casa della vittima sarebbe tornato alcune notti più tardi per ripulirle l'appartamento. Altri tre furti sono stati effettuati nelle scorse settimane nelle abitazioni di Bastia Umbra e Costano in assenza dei proprietari. I furti sono stati effettuati in via Atene, in via Roma e in un casale di Costano. Messe a soqquadro le camere e rovesciati i cassetti. Pochi i contanti trovati, più consistente invece il bottino di oro e gioielli.Massimiliano Camilletti