25 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CANTIERE

BASTIA UMBRA Entro la fine giugno il nuovo spazio del rione Sant'Angelo sarà realtà. Ieri hanno preso il via i lavori nell'area San Marco del quartiere XXV Aprile. L'intervento, per un importo di 140mila euro, prevede la realizzazione del piazzale per le attività del rione nell'area verde tra il centro sociale del quartiere e via del Mec. Avrà una superficie di 1750 metri quadrati, di cui 400 saranno riservati alla struttura. Il piazzale sarà delimitato da una recinzione con degli accessi pedonali. Verranno inoltre eseguite le fondazioni che saranno propedeutiche alla realizzazione della nuova struttura a carico dell'ente Palio de san Michele.

I rionali commentano soddisfatti: «Sono iniziati i lavori per costruire la nostra nuova casa. La prima delle sedi dei quattro rioni. Un momento storico». Per l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Santoni si tratta di «una risposta immediata alla necessità dell'ente Palio di avere spazi idonei per i propri rionali. Un risultato condiviso con l'ente e con il rione Sant'Angelo».

La nascita dei quattro rioni di Bastia Umbra (Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant'Angelo) risale al 1962, in occasione della consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di San Michele arcangelo. La città venne divisa in quattro parti e vennero istituiti i rioni, ciascuno caratterizzato da un colore e uno stemma ed orientato secondo le antiche porte. Il rione Sant'Angelo prese il nome dall'omonima chiesa, la più antica di Bastia Umbra. È situata in Piazza Umberto I, dove si affaccia porta Sant'Angelo (la meglio conservata) che guarda ad ovest. Al rione Sant'Angelo fu assegnato il colore giallo, colore che compare nelle iconografie dell'arcangelo Michele. Lo stemma ritrae la porta e il fiume Chiascio stilizzati. Il rione Sant'Angelo si è aggiudicato 12 Palii, l'ultimo nel 2013.

Massimiliano Camilletti