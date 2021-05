25 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL BLITZ

BASTIA UMBRA Tre colpi messi a segno nel giro di un'ora nella notte tra venerdì e sabato. Nel mirino dei ladri - un 51enne e un 33enne di origini calabresi e residenti in provincia di Perugia - sono finiti una tabaccheria, un'edicola ed una stazione di servizio. Poco più di diecimila euro il bottino.

I due sono stati presi e denunciati dagli agenti del commissariato di Assisi che hanno anche recuperato la refurtiva restituita ai commercianti. Ad inchiodare i ladri sono state le telecamere di sorveglianza della zona e gli accertamenti dei poliziotti. Le telecamere hanno ripreso due persone giungere nei pressi della tabaccheria a bordo di un furgoncino bianco. A distanza di pochi minuti hanno effettuato gli altri due furti. La perquisizione a casa dei presunti ladri li ha incastrati definitivamente. Davanti alla casa c'era il furgoncino bianco utilizzato per i furti con all'interno arnesi da scasso, guanti da lavoro, una corda, pacchetti di patatine, croccanti e chewing-gum e gli arnesi rubati alla stazione di servizio. Nell'abitazione sono stati invece trovati gli indumenti indossati dai ladri, delle buste piene di monete, altri dolciumi, tabacco e sigarette riconosciute come proprie dal titolare del bar-tabaccheria saccheggiato. Infine sono state recuperate diverse confezioni di sim card rubate in edicola. In casa i due avevano anche tredici grammi d'hashish, di cui si è assunto la responsabilità il più giovane, oltre ad una siringa di eroina pronta per essere iniettata, che invece il 51enne ha dichiarato essere sua.

Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato. Per il 33enne si è aggiunta anche la denuncia per spaccio e per il 51enne la denuncia per violazione del provvedimento della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, oltre alla segnalazione in prefettura come assuntore di droga.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA