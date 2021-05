21 Maggio 2021

LA VICENDA

BASTIA UMBRA Ladre in azione al mercato del venerdì. Presi di mira gli anziani che si muovevano tra i banchi della frutta. A colpire sono state tre ragazze provenienti da fuori Umbria con un modus operandi ormai collaudato. Alla più giovane e avvenente il compito di avvicinare la vittima. Una volta individuato il bersaglio la donna ha iniziato ad abbracciarlo e parlargli come se i due si conoscessero da tempo, col risultato di mandare in confusione l'uomo, mentre le complici, con molta destrezza, gli sono piombate addosso e gli hanno sfilato il portafogli senza che se ne accorgesse.

Il poveretto, solo dopo diversi minuti, ha realizzato di essere stato raggirato e derubato. A quel punto ha chiesto l'intervento dei carabinieri. La ricerca delle donne, tutte giovanissime, si è conclusa poco dopo con il fermo. Le tre sono state denunciate e nei loro confronti è stato pure richiesto il foglio di via dal Comune di Bastia Umbra. Il colpo con queste modalità è andato a segno una sola volta, perché le tre sono state notate gironzolare con fare sospetto attorno agli anziani da diverse persone presenti al mercato, che hanno dato l'allarme telefonando ai carabinieri di Assisi. I militari della stazione di Bastia Umbra, che dipende dalla compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, nei giorni scorsi hanno anche rintracciato un'altra donna, in questo caso originaria della Romania, destinataria di un'ordinanza restrittiva di quattro mesi emessa dall'autorità giudiziaria per furti commessi sempre a Bastia Umbria nel 2017. La donna è stata ristretta ai domiciliari e dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 133 euro. Nell'ultimo periodo sono stati intensificati dalle forze dell'ordine i servizi di controllo del territorio effettuati per contrastare il fenomeno dei reati predatori. I militari hanno sottoposto ad identificazione numerose persone e controllato tutte le macchine ritenute sospette.

Massimiliano Camilletti

