Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

L'EVENTO

BASTIA UMBRA Cinquanta nuove aziende espositrici prenderanno parte all'edizione di Agriumbria in programma nei padiglioni di Umbriafiere dal 17 al 19 settembre. Un'anteprima dell'appuntamento tradizionale del prossimo marzo che non vuole guardare indietro a ciò che non è stato, ma che si proietta verso il futuro. È questo il messaggio che Agriumbria vuole mandare al comparto fieristico di riferimento, nella convinzione che la sinergia organizzatore/espositore possa ancora esprimere il meglio dell'offerta tecnologica e commerciale. Sarà la prima fiera agricola in presenza a livello nazionale a riaprire i battenti. In questa edizione settembrina sarà ancor più forte il valore del comparto zootecnico presente. La presenza di animali e allevatori servirà a ribadire come la zootecnia rappresenti il primo anello dell'intera filiera agricola e che per poter svolgere correttamente il proprio ruolo, questa debba essere sempre più sostenibile per l'uomo, per gli animali, per l'ambiente. Uno dei settori espositivi più importanti sarà la meccanizzazione agricola con una innovativa proposta di soluzioni tecnologiche per realizzare cantieri di lavoro versatili e modulabili. Agriumbria è ormai un polo fieristico zootecnico di primaria importanza che, con mostre, rassegne, concorsi e aste, rappresenta a pieno titolo un punto di riferimento che offre l'occasione, agli operatori del settore, di confrontarsi sui risultati ottenuti con tecniche di allevamento che, in misura sempre maggiore, ottimizzano le risorse naturali e ambientali.

Massimiliano Camilletti