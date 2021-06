IL CASO

La voglia di arrendersi è tanta. «Sicuramente non ce la faccio più, sicuramente ne ho piene le scatole di vedere tutto questo schifo in giro, e dunque sto facendo tutte le valutazioni del caso. E, sicuramente, posso dire di non essere l'unico». La delusione, la rabbia e il senso di impotenza sono quelli di un residente della zona intorno alla stazione: Antonio, nome di fantasia, mostra un disagio ormai sempre più difficile da contenere per una situazione di sicurezza e degrado nella zona di Fontivegge che a detta sua non accenna a migliorare. Al punto tale da accettare di raccontare al Messaggero le sue difficoltà ma chiedendo al tempo stesso di rimanere anonimo. «Perché qui bisogna stare attenti, e sinceramente preferisco prendere tutte le cautele del caso. Massima stima e ammirazione per chi, e mi riferisco in particolare al gruppo Progetto Fontivegge, si sta impegnando a fondo per il quartiere coinvolgendo il più possibile le istituzioni e portando alla luce anche sui social i disagi che in molti viviamo quotidianamente. Ma io personalmente comincio a pensare in maniera sempre più concreta a trasferire la mia famiglia in altre zone della città».

«Spacciatori, clienti, prostitute e trans nei condomini - continua Antonio - e lo stato di degrado di parecchi immobili: non sono invenzioni, le forze dell'ordine fanno tantissimo ma la situazione sta nuovamente peggiorando. E adesso, con l'estate alle porte e il giusto allentamento delle restrizioni per il Covid, il timore di risse tra balordi soprattutto nei fine settimana come già vissuto e sopportato da anni è alto. Un timore, torno a ripetere, che non è solo mio ma anche di altre persone che conosco e che stanno pensando di vendere casa».

Antonio, come del resto molti altri residenti di Fontivegge, punta il dito in particolare su alcuni locali etnici in cui il rispetto delle regole pare essere un concetto non proprio chiaro a gestori e avventori. «Intendiamoci: non voglio assolutamente tirare la croce addosso a nessuno, ma è innegabile come certe situazioni si verifichino in particolare in certi locali. Che però continuano ad aprire e in cui anche a livello di norme legate al coronavirus mi sembra di vedere che ognuno faccia come gli pare. L'altra sera sono passato due volte davanti a uno di questi locali e c'era un party dentro: luci spente, tutto buio, solo qualche luce dei cellulari. Evidentemente per sviare i controlli». Una segnalazione, questa, arrivata anche da altri residenti che negli ultimi tempi hanno notato questo tentativo di gabbare le forze dell'ordine impegnate nei controlli per verificare il rispetto delle restrizioni (alcune delle quali, coprifuoco su tutte, verranno meno tra qualche giorno con l'ingresso dell'Umbria in zona bianca) ma al tempo stesso combattere spaccio e altri fenomeni criminali.

A proposito di spaccio, la strada racconta sempre a Fontivegge l'ultima follia di un giovane pusher magrebino. Spacciatore perché pare che lui stesso abbia detto ad alcune persone presenti che doveva andare da un cliente. È successo qualche giorno fa all'interno di un negozio di parrucchieria: il giovane è entrato e ha «preteso in maniera minacciosa e senza mascherina» che gli venissero tagliati i capelli. Cosa non portata a termine, fra lo stupore di chi c'era, perché dopo qualche minuto prima ha ricevuto una telefonata e poi si è «affacciato» dentro il negozio il «cliente» con cui è andato a concludere l'affare.

Michele Milletti



