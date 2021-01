LA CELEBRAZIONE

Dopo la messa di Natale, il cardinale Gualtiero Bassetti è tornato nella cattedrale di San Lorenzo per il Te Deum. Un altro appuntamento importante del cardinale in mezzo alla sua gente dopo che l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei è stato colpito duramente dal Coronavirus.

«Tanto è il dolore e la sofferenza di questi mesi, che a fatica stasera le nostre labbra si aprono per cantare il Te Deum; ma non possiamo farci vincere dallo scoramento, dobbiamo trovare la forza per andare avanti, e non perdere la speranza», ha detto Bassetti.

«Termina- ha aggiunto- anche un anno lungo e travagliato, in cui abbiamo avvertito in modo speciale la nostra fragilità e quel sentimento, a taluni sconosciuto, che è la paura. Paura dei contagi, paura della malattia, paura della morte». «Grazie a Dio - ha aggiunto- sta iniziando la somministrazione dei vaccini e sono state messe a punto delle cure, per cui tante persone potranno guarire e tornare a pienezza di vita. Tra queste ci sono anche io, come sapete. Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato la forza. Il dramma che ho vissuto nel mese di novembre mi induce a gridare dal profondo del cuore: Misericordiae Domini, quia non sumus consumptì (Lam 3,22) (è per grazia di Dio se siamo ancora vivi!)».

«Carissimi - ha quindi sottolineato il cardinale Bassetti - quest'anno non sarà trascorso del tutto invano se ci saremo riavvicinati di più a Dio e se avremo cercato con maggior impegno di aiutare il nostro prossimo con gesti di solidarietà, che in verità durante tutto l'anno e, soprattutto, in questo periodo di Natale non sono certo mancati. Centinaia di pasti sono stati donati da ristoratori e commercianti alla nostra Caritas perché fossero distribuiti ai poveri insieme a tante altre offerte per aiutare la povera gente a pagare l'affitto. Con l'amore a Dio e al prossimo riusciremo a superare questo tempo calamitoso per dar vita a una Chiesa e a una società migliori. Animati da questo spirito di fede e di fraternità, vorrei che questa sera, ultima dell'anno e vigilia della solennità della Madre di Dio, si ripetano in questa chiesa cattedrale le parole dell'antica invocazione collettiva alla Vergine Maria: «Salus nostra in manu tua est, et nos et terra nostra tui sumus!» (La nostra salute/salvezza è in mano tua, e noi e la terra nostra siamo tuoi!). Sono scritte nel gonfalone di inizio Cinquecento esposto in un altare laterale: quel grido si levava alla Vergine perché fermasse il flagello della pestilenza, una delle tante da cui l'Italia, e Perugia in particolare, fu afflitta. Un voto di dedicazione della città a Maria venne espressamente deliberato all'unanimità dal Consiglio comunale il 22 gennaio 1631, e solennemente rinnovato nell'ottobre 1716».

Lu.Ben.

