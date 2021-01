IL MONITO

Nel giorno della celebrazione del patrono, San Costanzo, il cardinale Gualtiero Bassetti parla alla comunità lanciando un forte monito.

Perché l'emergenza Coronavirus è tutt'altro che finita e gli ultimi dati «non possono non destare preoccupazione e timore». Così Bassetti «come arcivescovo di questa diocesi» esorta tutti «ad esercitare la virtù cardinale della prudenza». Parole chiare, dirette quelle del presidente della Cei che ha vissuto in prima persona l'emergenza e oggi, alla luce della situazione che non tende verso uno scenario migliore, richiama tutti a comportamenti più responsabili. «L'incremento della diffusione del virus a Perugia e nella zona del Trasimeno, in maggiore misura rispetto alle altre zone della regione, non può non suscitare inquietudine e anche molti interrogativi sul nostro stile di vita». E, nell'omelia durante la santa messa in cattedrale, dove c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine, ha aggiunto: «Cari fratelli e sorelle occorre salvaguardare i nostri anziani, i nostri malati, i nostri disabili. Ma occorre difendere anche le nostre famiglie, le nostre aziende e le nostre comunità dalla crisi economica causata dalla pandemia. Non possiamo permettere che si affermi una mentalità individualista nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle più fragili. E al tempo stesso non possiamo abbandonare tutti coloro che stanno soffrendo a causa della crisi economica». Nel ricordare la figura di San Costanzo, il cardinale Bassetti ha voluto anche invitare la città a «non perdere mai la speranza. In questo periodo dobbiamo convivere ancora con un nemico: il virus. Non è sufficiente. Dobbiamo ribaltare anche il nostro modo di pensare. Occorre un nuovo stile di vita che domani ci permetterà di mettere al centro della nostra esistenza una fede più limpida e, al tempo stesso, la testimonianza di un amore fraterno più solido e puro».

IL SINDACO ROMIZI

Ieri anche dal sindaco Andrea Romizi parole legate alla situazione sanitaria, con un richiamo all'attenzione necessaria per affrontare il difficile momento.

In occasione di una visita all'ospedale per la consegna del torcolo agli operatori sanitari, il sindaco ha voluto «ringraziare chi, al punto vaccinale, ha iniziato questa importante opera che tanto attendevamo, che ha preso il via con gli operatori sanitari e che da febbraio interesserà tutto il resto della popolazione. Questo ci infonde speranza e fiducia, due sentimenti di cui abbiamo infinitamente bisogno, perché viviamo ancora tante difficoltà e numerose sono le preoccupazioni che attanagliano ciascuno di noi. E il vaccino ha scritto - è lo strumento imprescindibile grazie al quale torneremo gradualmente alla normalità, per cui tanto stiamo lottando. Ma, nel frattempo, non possiamo permetterci di abbassare la guardia, proprio in questi giorni, infatti, si registra un incremento dei contagi oggetto di attenta valutazione insieme alla sanità regionale e agli altri sindaci del territorio».

Riccardo Gasperini

