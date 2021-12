Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

IL MESSAGGIO

Il cardinale Gualtiero Bassetti, in isolamento dopo aver contratto per la seconda volta il Covid-19 e dunque costretto «a non essere presente alle celebrazioni liturgiche e ai vari incontri di questo periodo benedetto», scrive ai fedeli nei giorni di festività. «Ancora una volta, se pure in forma più lieve, il signore ha voluto che, durante queste feste, condividessi il disagio di tutti coloro che stanno soffrendo, colpiti dal Covid-19». Nel suo messaggio, il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, parla del Natale. «Scrive un grande convertito, Giovanni Testori, in un piccolo libro dal suggestivo titolo Un bambino per sempre: Ci siamo dimenticati e vergognati perfino del Natale. Invece il Natale è il momento in cui l'uomo domanda di ritrovare la propria nascita. Occorre, sottolineo anch'io come lui, trovare dentro di noi il bambino che il padre ha creato».

«Cari fratelli continua il cardinale Bassetti -, c'è chi si è dimenticato o forse arriva anche a vergognarsi del Natale, oppure è semplicemente smarrito. Perciò arriva pressante per ognuno di noi, in qualsiasi situazione interiore possa trovarsi, l'invito a ritrovare la propria nascita! Trovare dentro di noi il bambino che il padre ci dona significa ritrovare e riscoprire le nostre radici profonde. È questo il Natale che il vostro vescovo augura ai cristiani e a tutti gli uomini e le donne amati dal signore».