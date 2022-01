Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:02

EPIFANIA

«Ringrazio ancora una volta il Signore, che mi dà la grazia di poter celebrare questa solennità dell'Epifania nella nostra cattedrale». È tornato in cattedrale ieri il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, per la sua prima uscita dopo essere stato in isolamento, durante le festività natalizie, a seguito del nuovo contagio da Covid. Durante la messa Bassetti ha ammesso agli ordini sacri il seminarista Samuele Betti. «Caro Samuele - ha detto il cardinale - non potevamo trovare una circostanza più bella in cui tu potessi, pubblicamente, davanti al popolo di Dio, dichiarare il tuo impegno. Oggi, purtroppo, in seminario siete pochi, ma io mi devo rallegrare, perché fra voi c'è un clima fraterno e noto i frutti di una formazione umana, intellettuale e spirituale solida». Nell'omelia, ha poi parlato «dell'inverno delle nascite, soprattutto in Europa e in Italia. Spesso non abbiamo la gioia e la possibilità di accogliere queste nuove vite che il Signore manda in mezzo a noi. Oggi, accogliere la presenza di un bambino in una famiglia diventa il gesto più significativo della nostra fede in Dio, della nostra fede nella vita, della nostra fede nella famiglia umana, perché si voglia o non si voglia Dio ci ha costituito, su questa terra, un'unica famiglia». Bassetti ha poi esortato i credenti «a guardare i magi».