Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

LA GIORNATA

Da Ospedalicchio a piedi, come pellegrino, fino alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli dove ha celebrato la messa. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ieri ha inteso in questo modo ringraziare il Signore per la grazia della guarigione sua e di tante persone colpite dal Covid-19. Bassetti si è definito un graziato da Dio per aver recuperato la salute dopo i difficilissimi giorni in terapia intensiva. Ad accompagnarlo un centinaio di fedeli partiti poco prima delle ore 8.30 dalla chiesa di Ospedalicchio. Dopo una sosta con l'adorazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Bastia Umbria, i pellegrini hanno ripreso il loro cammino verso Santa Maria degli Angeli dove sono arrivati verso mezzogiorno. Sul piazzale della basilica della Porziuncola si sono casualmente incontrati con un gruppo di 400 giovani della diocesi di Roma, in pellegrinaggio sulle orme di san Francesco e del beato Carlo Acutis. Il presule si è anche espresso in merito al prossimo arrivo del pontefice ad Assisi: «Papa Francesco ci ha sorpresi come sempre in tutte le sue precedenti visite. Nel nostro cammino abbiamo pregato anche per il Santo Padre affinché si realizzassero quelle finalità per i poveri che porta da sempre nel cuore, dalla sua esperienza in Argentina. In una delle ultime udienze mi ha raccontato che amava andare la domenica sera nelle periferie più profonde ad incontrare la gente».

Massimiliano Camilletti