CHIESA

«L'Epifania del Signore è un messaggio di grande speranza, anche in questa pandemia, perché l'Epifania è una manifestazione di luce per tutti». L'ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti nel giorno della solennità dell'Epifania del Signore, festa «che più rassomiglia al Natale dove abbiamo la luce del cielo che si espande sulla capanna di Betlemme e illumina, oltre il presepe, i pastori. Nell'Epifania c'è sempre la stessa la luce, la luce del verbo incarnato, che risplende sui Re Magi e li conduce». Il presidente della Cei, ieri intervistato in arcivescovado dalla Rai, ha detto che «in questo momento stiamo attraversando delle prove tremende, ad iniziare dalla pandemia con tutte le conseguenze che comporta, anche con le incertezze della politica, delle istituzioni. Siamo di fronte ad un avvenire che nessuno è in grado di fare dei pronostici precisi. Questo è il momento per i credenti di farsi illuminare ancora di più dalla fede. Noi siamo chiamati ad annunciare il piano di Dio sulla storia, nonostante le prove che stiamo attraversando».

IMPEGNO SULLA CRISI

Parole anche per il delicato aspetto della crisi sociale. Per fronteggiarla «bisogna che tutti, cominciando da noi credenti, dalla chiesa, facciano il possibile per salvare l'umano, Cristo si è fatto uomo. C'è una umanità da salvare e da recuperare con tutti i valori del vangelo, ma anche con tutti i valori della dottrina sociale della chiesa».

