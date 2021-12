Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

CHIESA

Dopo l'incontro con i giovani nei giorni scorsi, il cardinale Gualtiero Bassetti in occasione delle festività natalizie continuerà a stare in mezzo alle persone. Non un rituale il suo, ma «un richiamo-testimonianza a vivere da uomini e da cristiani la propria esistenza imitando colui che è nato in una stalla e si è sacrificato per la redenzione del mondo». Oggi in cattedrale messa con le forze armate, mentre nel pomeriggio al villaggio Carità-Sorella Provvidenza con gli operatori delle Edizioni Frate Indovino dei padri Cappuccini e una rappresentanza di volontari della Caritas. Domani mattina in cattedrale celebrazione con i collaboratori degli uffici e servizi di curia ed i responsabili degli uffici pastorali diocesani. La sera sarà online con il pubblico del concerto dei cori parrocchiali (Fb e Youtube di Caritas Perugia). Giovedì visiterà poi il carcere di Capanne, mentre nel pomeriggio celebrerà l'eucaristia all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Diffuso intanto il programma delle celebrazioni in cattedrale e nelle parrocchie. Il cardinale presiederà la messa il 24 a mezzanotte, mentre il vescovo ausiliare Marco Salvi quella del 25 alle ore 11. Nel pomeriggio Bassetti sarà a Città della Pieve, e il 26 incontrerà le famiglie alla parrocchia di San Sisto. Tornando al giorno di Natale, Bassetti benedirà la mensa Caritas allestita presso al villaggio in zona Cortonese, che sarà fruibile a fine gennaio.