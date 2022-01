Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

IL CARDINALE

Tampone negativo ieri per il cardinale Gualtiero Bassetti, che per la seconda volta dall'inizio della pandemia aveva contratto il Covid-19. L'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve era risultato positivo giorno di Natale ed ha trascorso questi giorni in isolamento nel proprio appartamento nell'Arcivescovado in piazza IV Novembre, dove è stato monitorato costantemente. La prima volta fu più complessa per il cardinale, che dopo aver contratto il virus guarì solamente dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero. Nei giorni scorsi la nuova comunicazione della positività, fatta dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi. In quell'occasione annunciò che tutti gli impegni pastorali del cardinale, nel periodo natalizio, sono stati annullati. Ma dall'isolamento all'Arcivescovado il cardinale Bassetti, presidente della Cei, non ha fatto mancare la sua vicinanza alla comunità pastorale.

È tornato a parlare sottolineando che «la pandemia non accenna a finire e proprio in questi giorni il numero dei contagi, purtroppo, continua a salire. Si tratta senza dubbio di una grande prova per tutti. Rinnovo, dunque, l'invito ad aderire con senso di responsabilità alla campagna vaccinale, perché tutti insieme, uniti, possiamo costruire orizzonti di speranza. In questo momento, come ho già ricordato nel messaggio di fine anno, prego per quanti, oberati dalle difficoltà e dalle sofferenze, fanno fatica a guardare con fiducia al nuovo anno».