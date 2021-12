Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

LA SFIDA AL COVID

Il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, è di nuovo positivo al Covid. La positività è emersa la mattina di Natale. Dopo l'insorgenza di alcuni sintomi influenzali era stata annullata l'inaugurazione della seconda Mensa che la Caritas allestita al Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza, in zona via Cortonese e che sarà attiva a fine gennaio. «In questo momento- ha detto Bassetti- rinnovo l'invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto».

Dopo l'insorgenza di alcuni sintomi influenzali, Bassetti, si è sottoposto al tampone molecolare. Si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado e attualmente è asintomatico, venendo monitorato costantemente. A comunicare la positività di Bassetti è stato il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, spiegando che «tutti gli impegni pastorali del cardinale, nel periodo natalizio, sono stati annullati». Le condizioni di Bassetti sono buone. Il presidente della Cei è in isolamento nel suo appartamento e continua a svolgere a distanza diversi impegni. In particolare il cardinale Bassetti continua a tenersi in contatto con diversi suoi collaboratori. Al momento non sono comunque previste comunicazioni ufficiali da parte della Curia. Un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del cardinale Bassetti è previsto nei prossimi giorni.

Bassetti era stato già colpito dal Covid nel novembre dello scorso anno quando era anche stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia.

Il presidente della Cei, la notte di Natale, aveva celebrato la messa nella cattedrale di San Lorenzo. Nell'omelia, tra l'altro, Bassetti aveva sottolineato i problemi legati alla crisi demografica in Italia, tema affrontato anche da papa Francesco nell'Angelus di ieri da piazza San Pietro.

Come «un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. È in questo modo- ha detto Bassetti nell'omelia - che il profeta Isaia riferisce la notizia della nascita di un figlio appartenente alla dinastia del re Davide. Comprendiamo bene, in un tempo difficile come il nostro, cosa questo significhi. Nel contesto della crisi demografica in cui versa il nostro paese, nel timore che la pandemia duri ancora a lungo e ci blocchi nelle difficoltà e nelle paure, la nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce. Il messaggio del Natale è, a guardar bene, di una disarmante semplicità: è nato un bambino. Lo capiscono le famiglie, che attorno alla culla possono riprendere a sorridere, contemplando il mistero della vita che continua. Ecco perché un bambino può venire alla luce in qualsiasi situazione: nei momenti di crisi, come il nostro, o nei luoghi meno adatti o impensabili. Anche negli scenari di guerra, o nei campi profughi, o in una favela, o in un piccolo villaggio di provincia».