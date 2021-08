Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

LA LETTERA

Chiedendo «unità», in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre il cardinale Gualtiero Bassetti scrive alla comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve. Nella sua lettera il presidente della Cei parte dal momento storico, un periodo «turbato da tante tensioni e fermenti». «Oggi noi cristiani non possiamo essere lucignoli fumiganti ma piuttosto ceri pasquali, come diceva don Tonino Bello. Non possiamo e non dobbiamo essere un popolo di gente rassegnata, ma un popolo pasquale, che sta in piedi. Noi cristiani, come diceva La Pira, siamo chiamati ad elevare nel mondo la lampada di Dio». È il concetto di unità quello che Bassetti mette in luce nel suo intervento. «Un'unità che è dono dello spirito santo e diventa capace di farci superare ogni tipo di ostacolo, perché fonda la sua speranza nella preghiera di Gesù: ut unum sint!, siano una cosa. Ognuno di noi è chiamato a diventare, sempre di più, pur nei limiti della sua vita, pur nella gravezza delle sue colpe, un sì che risponde al sì di Dio. Senza ciò anche il cammino sinodale della chiesa italiana rimarrebbe un desiderio che potrà risolversi alla fine in un bel documento scritto, destinato agli archivi. Rivolgo a tutti voi un augurio: non rassegnatevi al quotidiano o al pensiero che si è sempre fatto così; siate, carissimi, un popolo che sta in piedi, come quello dell'Apocalisse, davanti al trono di Dio». Per Bassetti occorre conversione e unità affinché il Sinodo non diventi un bel documento destinato agli archivi