Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

IL MESSAGGIO

«Abbiamo delle responsabilità nei confronti di noi stessi e voi giovani le avete grandi, perché il futuro è nelle vostre mani». Il cardinale Gualtiero Bassetti, con un video messaggio, si è rivolto così ai giovani in occasione della veglia di preghiera d'Avvento promossa dalla Pastorale giovanile diocesana nelle sette zone pastorali dell'archidiocesi. «Cari ragazzi siamo chiamati a vivere la nostra vita, essere protagonisti, assumerci le nostre responsabilità, in prima persona e non ad essere trascinati come noi vediamo che purtroppo succede nella società di oggi». Ai ragazzi ha sottolineato «la speranza siete voi, è nelle vostre mani. L'annunciare il Vangelo, le cose belle della vita tocca a voi, o lo fate voi o non lo farà nessuno. Lo stesso annuncio della fede, se continuerà ad esserci, dipende unicamente da voi». Poi un appello: «Avete la responsabilità di prendere per mano anche quelli che verranno dopo di voi. Io ho un sogno importante nella vita, che voi prendiate coscienza di questo vostro ruolo, di questo vostro impegno rimboccandovi le maniche. Non state, come tante volte vi ha detto il Papa, sul divano o a vedere solo la tv, indifferenti di quello che succede nella piazza».

Oggi Bassetti insieme a padre Alberto Viganò, don Pierluigi Morlino e don Mauro Angelini concelebrerà la santa messa per gli operatori del diritto, in sinergia con l'Ugci (Giuristi Cattolici Italiani Unione di Perugia presieduta da Simone Budelli) alla chiesa del Gesù alle 12,15.