TRADIZIONE

Non ci saranno il corteo dell'ingresso trionfale con la consegna delle chiavi della città e il grande spettacolo dei burattini alla sala dei Notari. Così come laboratori, mostre e conferenze. Ma le restrizioni per l'emergenza Covid non fermeranno del tutto il tradizionale appuntamento di carnevale con le giornate del Bartoccio. Anche perché quest'anno celebra i cinquecento anni della maschera, comparsa per la prima volta in un testo del 1521. È stato pensato un programma comunque ricco di iniziative, che si svolgeranno tutte su YouTube, nella pagina facebook del Bartoccio e su pagine e gruppi collegati. Gli eventi sono stati presentati ieri insieme al manifesto, che quest'anno è stato disegnato da Chiara

Galletti, affermata disegnatrice e illustratrice che con il suo stile raffinato ha dato una nuova immagine del Bartoccio e della Rosa che ballano il trescone.

Le Bartocciate saranno ancora una volta il punto di forza della manifestazione: aprirà le giornate la ormai tradizionale Gara di Bartocciate, che vedrà sfidarsi le composizioni pungenti e graffianti tra le quali sarà proclamata la Bartocciata dell'anno 2021, e inoltre Graziano Vinti impersonerà il Bartoccio e leggerà la bartocciata-appello che ogni anno la maschera indirizza ai perugini. Inoltre, per mantenere viva la tradizione dei burattini del Bartoccio, Mario Mirabassi non ha

rinunciato a realizzare un nuovo spettacolo, che sarà anch'esso trasmesso in rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA