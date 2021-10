Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

Al piano sicurezza per prevenire la diffusione del Covid-19 si aggiunge quello per contrastare problemi di ordine pubblico legati all'alcol. Dopo un anno di stop, torna con regole ben definite la tradizione dei baracconi, con le giostre in funzione da sabato. Nelle scorse ore il sindaco Andrea Romizi ha firmato l'ordinanza 941 della struttura Sicurezza del Comune che dispone limitazioni per alcol e bevande in vetro e lattina. Non solo per la grande area dove saranno presenti le giostre (oltre 12mila metri quadrati con 124 attrazioni e 16 stand alimentari). Fino al 7 novembre scatta il divieto, per gli operatori commerciali autorizzati a svolgere la propria attività nell'area destinata a parco di divertimento, di «vendita di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici». In aggiunta, per i titolari di pubblici esercizi, esercizi di vicinato e distributori automatici dell'area commerciale della stazione minimetrò Pian di Massiano, c'è «il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici». Per i trasgressori c'è il rischio di una multa di 450 euro.

È invece dei giorni scorsi il piano anti-contagi. Su tutti c'è l'obbligo di accedere all'area, da 12 anni in su, solo se muniti di green pass (nelle giostre al chiuso potrà essere verificato dagli operatori). Poi obbligo di mascherina e distanziamento. In questo caso il rischio di multe per i trasgressori è più alto: dai 400 ai 1.000 euro (lo riporta l'ordinanza sindacale 940). Musica, altra novità: non ci sarà. È previsto un sistema di diffusione sonora che ricorderà le principali norme di comportamento da osservare. Oltre alla presenza fissa nell'area di una ambulanza della Croce Rossa, fra le giostre ci saranno anche agenti delle forze dell'ordine che verificheranno il rispetto delle norme di sicurezza. Gli orari: 15-24, i festivi anche dalle 10 alle 13.

