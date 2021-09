Sabato 18 Settembre 2021, 05:02

LE INIZIATIVE

Al parco ci saranno bancarelle, una pesca di beneficenza, la visita all'angolo delle farfalle e un punto per scambiare piante e semi. Negli spazi della biblioteca una mostra. Speciale, perché saranno esposte alcune delle foto di tramonti scattate direttamente dai residenti del quartiere durante il lockdown. Dall'inizio della pandemia, è quella l'unica iniziativa che in qualche modo aveva coinvolto tutto l'asse di via XX Settembre.

Ora, con l'impegno dell'associazione Il Profumo dei Tigli, il quartiere torna a mettersi in moto, a spingere sulla socialità e riassaporare il gusto degli eventi. L'occasione è la festa di quartiere organizzata per domani, proprio a ridosso della data simbolo per quella fetta di città. Già dalla mattina le prime attività al parco della Pescaia, dove stand e bancarelle apriranno alle 9,30. Ci saranno anche hobbisti e oggetti vintage. Alle 10 cerimonia istituzionale e musica di violino per poi lasciare spazio alla natura.

Alle 10,30 inaugurazione del pianta-crossing, dedicato allo scambio di piante e semi, e visita al sempre curato angolo delle farfalle. Alla biblioteca Villa Urbani alle 11 ci sarà il taglio del nastro per la mostra delle foto di tramonti scattate durante i primi mesi della pandemia (ma anche successivamente visto il successo).

L'idea fu della presidente dell'associazione Marina Sonno. Ci saranno anche poesie ispirate al tema raccolte da Bruno Mohorovich, così come modellini di navi storiche. Queste, insieme ad attività per bambini e una esibizione di una scuola di arti marziali, sono alcune delle iniziative per la festa che rimette definitivamente in moto il quartiere.

PONTE SAN GIOVANNI

A Ponte San Giovanni è invece già iniziata la festa per i 25 anni dell'oratorio parrocchiale C'entro, adiacente la chiesa di San Bartolomeo. Fu fortemente voluto dai sacerdoti di allora, don Annibale Valigi e don Marino Riccieri, supportati dalla comunità ponteggiana.

Per i 25 anni è stata organizzata una festa di tre giorni, iniziata ieri. Questa mattina le attività al via dalle 9. Sia oggi che domani previste serate di ricordi della vita dell'oratorio attraverso testimonianze dirette foto, video e sketch teatrali.

Ma anche tornei ludici e giochi per bambini per riempire i pomeriggi della festa per concludersi sempre con un punto ristoro e una cena conviviale preparata dalle volenterose ed esperte cuoche della parrocchia. Appuntamento principale dei festeggiamenti domani alle 11,30 con la santa messa per tutta la comunità, in particolare per i ragazzi, i loro animatori e tutte le persone che hanno speso tante energie per la costruzione e a crescita dell'oratorio.

Riccardo Gasperini

