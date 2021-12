Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

«Ma cosa sono questi botti continui?». «Come si fa a farli smettere, vanno avanti da giorni e anche di notte. Non si riesce a dormire. Basta». A Castel del Piano il Capodanno è probabilmente arrivato con una settimana d'anticipo, ma i residenti non ne sono particolarmente contenti. Perché va bene tirare qualche botto per divertirsi, ma quello che raccontano le strade del quartiere è una specie di bombardamento di bombe carta. Soprattutto notturno. Un bombardamento che ha anzitutto la conseguenza di togliere a molte persone il diritto a riposarsi ma che ovviamente può essere anche pericoloso per chi possa trovarsi fortuitamente a passare o anche per le auto parcheggiate. Dal momento che, sempre stando alle lamentele dei residenti anche attraverso i social network, il gruppetto di balordi in azione farebbe esplodere i botti in mezzo alla strada o anche lanciandoli nei giardini condominiali.

La questione fa ovviamente discutere molti nel quartiere, e c'è anche chi ha informato i carabinieri della stazione proprio di Castel del Piano per cercare di porre un freno alle esplosioni notturne e diurne.

Da Castel del Piano alla stazione. L'ultimo assalto dei balordi lo racconta ancora una volta Lorenzo Brunetti, guardia giurata e residente. «Ore 4 della notte, durante l'apertura della stazione ferroviaria di Fontivegge, viste due persone scavalcare il terrazzo sopra la farmacia per introdursi all'interno dell'hotel Astor, ormai chiuso da alcuni mesi dopo un periodo di breve riapertura estiva».

Ancora, scrive Brunetti su Facebook, «i soggetti accavallando l'uno sopra l'altro i bidoni della spazzatura situati lungo il muro perimetrale dello stabile, sono arrivati facilmente al terrazzo della struttura per poi usare una finestra per infilarsi dentro lo stabile, alzando prima e poi abbassando le tapparelle della camera, con tanto di luci accese all'interno. Tutta da verificare la testimonianza raccolta direttamente nel posto di un extracomunitario frequentatore della zona, il quale confermerebbe l'occupazione dell'albergo da circa un mese, di almeno quattro individui nordafricani, di cui un egiziano e tre marocchini».

Mi. Mi.