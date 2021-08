Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

Il Tar ha bocciato il ricorso dei gestori del Country di Bastia Umbra contro il provvedimento mediante il quale il questore Antonio Sbordone il 6 agosto ne ha disposto la chiusura per 15 giorni. Il provvedimento di sospensione delle licenze per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e per la pubblica somministrazione di cibo e bevande è stato adottato dopo aver accertato il non rispetto delle normative anti Covid per il mancato controllo dei green pass, ma anche per avere consentito che centinaia di persone ballassero all'interno «in assoluta violazione delle norme di sicurezza a tutela della salute pubblica».

La titolare del locale, assistita dall'avvocato Giuseppe Caforio, ha presentato il ricorso lamentando il danno economico subito a causa dell'inattività del locale. Per i giudici amministrativi, però, c'è l'urgente necessità di esercitare i poteri conferiti dalla legge al fine di prevenire e fronteggiare l'espandersi del contagio da Covid-19. Per questo motivo l'istanza di sospensione cautelare è stata respinta e fissata l'udienza di discussione per il prossimo 3 settembre.

Massimiliano Camilletti

