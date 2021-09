Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Fontivegge è ancora l'ombelico del caos. Stavolta niente risse, ma un locale etnico africano, al 31 di via Fontivegge, è stato chiuso dalla polizia municipale nella notte tra sabato e domenica.

Gli agenti hanno trovato ottanta persone a ballare dentro al locale che non ha certo le metrature di una discoteca. Niente distanziamento, niente mascherine e nessuno che controllasse i Green pass. Insomma, zero attenzioni alle normative anti Covid, ballo vietato a parte. Dopo aver fatto sloggiare le ottante persone che ballavano, gli agenti hanno messo i singoli al locale. Chiuso per cinque giorni fino a venerdì. Il proprietario, come prevede la normativa anti Coronavirus, è stato multato di 400 euro.

Situazione diversa rispetto a quella che ha portato alla chiusura dell'afromarket di via del Macello. Niente violenza, nessuna rissa come in quel caso, ma il segnale che a Fontivegge c'è chi non rispetti nulla, è chiara e nette. Anche tra i residenti anche ancora una volta hanno usato i vari gruppi Facebook per sfogare la loro rabbia.

C'è chi è andato oltre, come la guardia giurata Lorenzo Brunetti, la sentinella di piazza del Bacio, che si è trovato a fare i conto con chi bivaccava, un gruppo di sudamericani, sulle scale di piazza del Bacio e stufo, di parole e gesti che rasentano la minaccia ha raccontato tutto in una lettera che ha decisione di inviare proprio alla polizia municipale.

«Questo gruppo di sudamericani ricorda tra l'altro Brunetti è lo stesso che da mesi bivacca in piazza del Bacio, già all'attenzione degli operatori One, lo stesso sanzionato pochi giorni fa dalla Polizia Locale sulle scalette della Piazza, nonostante la sfacciataggine mostrata verso gli agenti in quella circostanza, continuano ad aggiungere altro disagio ai residenti che da tempo chiedono un allontanamento definitivo dal palazzo».

Bivacchi che sono continuati ieri pomeriggio dalla parte opposta della strada con i protagonisti che avevano in mano diverse bottiglie di birra. Segnalazioni sono arrivate anche per i rifiuti fuori dai cassonetti. In via Mario Angeloni c'erano anche due gomme di auto lasciate in strada. Situazione simile, sul fronte rifiuti, anche in via del Macello con i cassonetti che traboccavano di buste piene di rifiuti e con le serrature dei coperchi blu completamente saltate. Segnale chiaro che lo smaltimento avviene nei contenitori condominiali come se non ci fosse una regola e i cassonetti grandi del tris vengono utilizzati come i vecchi contenitori stradali in cui finisce di tutto con buona pace dell'igiene e della raccolta differenziata.

Luca Benedetti