Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

IL PREMIO

Una festa nella festa ieri a Porta Pesa. Nell'ambito delle iniziative per le celebrazioni di Sant'Antonio Abate, il Comune con il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, ha conferito il Baiocco d'oro a Marisa Brugnoni Rosi. Vicepresidente dell'associazione Borgo Sant'Antonio Porta Pesa e figura storica per quella fetta di città e non solo, le è stato conferito il riconoscimento «per la generosità, l'attenzione e la cura dimostrata nei confronti della città di Perugia». La cerimonia, alla presenza del coordinatore dell'associazione Nicola Tassini, si è svolta nella chiesa di Sant'Antonio Abate in corso Bersaglieri, dopo la messa celebrata da don Mario Stefanoni. «Una delle tentazioni peggiori oggi ha detto il sindaco portando il suo saluto è forse quella che porta a tirarsi indietro e a non avere cura dell'altro. Qui, invece, avete creato un grande sentimento di appartenenza, coltivato con perseveranza. Fra tutti voi c'è una persona che è diventata un punto di riferimento, un simbolo del senso di coesione, con i suoi fiori, le sue piante, i suoi presepi e anche i suoi rimproveri amorevoli. Marisa Rosi è riuscita a trasmettere molto affetto per queste pietre e per chi le abita. Per questo con l'assessore Varasano abbiamo approfittato di questo giorno di festa per ringraziarla ed esprimerle anche il nostro affetto». «Marisa Rosi c'è sempre ha detto Varsano -. C'è sempre e in silenzio». Rosi si è detta «sorpresa e commossa per la sorpresa».