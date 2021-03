4 Marzo 2021

I CONTROLLI

TODI I carabinieri della compagnia, comandati dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, non cessano di controllare il vasto territorio di loro competenza, che su estende da Deruta a Massa Martana, Marsciano, fino a San Venanzo, con servizi mirati alla prevenzione dei diversi reati. Su input del comando provinciale, ai servizi di routine, si è aggiunta anche la vigilanza sull'osservanza delle misure di prevenzione emanate per il contenimento epidemiologico da covid-19.

Ottimo il bilancio dei servizi effettuati martedì che hanno comportato quattro denunce, in stato di libertà per guida sotto l'effetto dell'alcol, un triste e pericoloso fenomeno sempre più diffuso, e numerosi controlli sul rispetto delle misure covid-19. I risultati sono stati ottenuti dopo il controllo espletato su numerose persone che, al riscontro, sono risultate in regola, fatto salvo un solo trasgressore che è stato contravvenzionato per violazione delle misure disposte per il particolare momento di emergenza.

Gli esercizi commerciali verificati sono risultati perfettamente in regola con le disposizioni in vigore, il che la dice lunga sulla serietà degli esercenti che hanno capito che il loro futuro dipende anche dal rispetto delle norme che se ottemperate abbrevieranno i tempi per la attesa ripresa.

Quattro, invece, i giovani che sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Ma oltre alla denuncia, gli è andata anche peggio perché hanno subito il sequestro dei rispettivi veicoli, e gli sono state ritirate le patenti di guida. Come da procedura i carabinieri che hanno operato hanno provveduto ad informare l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

