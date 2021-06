AGENDA URBANA

Servizi educativi territoriali di comunità, i centri famiglia e l'innovazione sociale. Sono le tre aree di intervento delle azioni sociali finanziate dai fondi di Agenda Urbana con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e di numerose associazioni del territorio. Le azioni sono state presentate ieri alla sala dei Notari, alla presenza dell'assessore al Welfare Edi Cicchi, Carlo Cipiciani, direttore Risorse della Regione, Acli, Consorzio Auriga e Cooperativa Borgorete e delle associazioni interessate. «Un modello innovativo di intervento sociale - ha spiegato l'assessore Cicchi -, sia per la sua progettazione, nelle azioni previste, basate sulla partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità e sulla riqualificazione dei legami sociali, oltre che degli spazi fisici urbani». Soddisfazione è stata espressa anche da Cipiciani che ha sottolineato come «spesso l'approccio alla programmazione europea sia solo legato ai numeri, perdendo di vista il fine vero delle politiche europee. Invece, hanno colto nella visione, nell'integrazione e nella collaborazione che sono riuscite a realizzare». Si tratta di un investimento di 35 milioni di euro per rendere le città più pronte alle sfide del futuro. Le azioni, fino all'autunno 2022, sono rivolte soprattutto ai giovani e alle famiglie con l'obiettivo di favorire la socialità, la partecipazione, la rigenerazione urbana, e la coesione sociale. I luoghi coinvolti saranno il Parco Sant'Anna, piazza Birago, l'Ottagono, il parco Vittime delle Foibe a Madonna Alta, piazza Alimenti, dove sarà inaugurata il nuovo Community hub, Ponte della Pietra e il Parco Chico Mendez. Il team di Luoghi Comuni' curerà inoltre l'organizzazione di Parole Abitate, residenza letteraria dal 26 al 29 luglio, e che coinvolgerà gli scrittori Emiliano Gucci, Gianluca Morozzi e Paola Soriga.

