IL RICONOSCIMENTO

TODI I fratelli Emanuele e Michele Ciucci si aggiudicati ieri la prima edizione del premio nazionale #Lagricolturaègiovane indetto dall'Osservatorio di Edagricole, la casa editrice specializzata nel settore e da Nomisma, nota società di consulenza . Il premio è stato loro attribuito per la produzione ceralicola che l'azienda di proprietà, La Valle di San Biagio, ottiene a Cacciano, una frazione della zona nord del Comune. Grande la soddisfazione per i due fratelli, periti agrari diplomati dall'Istituto Agrario Ciuffelli, che sono riusciti a superare aziende di tutto rispetto e prestigio come la Gaetano Rago della Piana del Sele; l'Andrea Fantini, di Ravenna e la Sofia Michieli, di Crespino che produce fragole in serra fuori suolo. L'azienda tuderte è stata scelta per la sua partecipazione alla survey su giovani e per l'innovazione organizzata in partnership con Bayer. La Valle di San Biagio è una azienda a carattere famigliare che produce con metodi di agricoltura integrata: frumento tenero e duro, orzo, farro, cece, lenticchia, favino, girasole alto oleico, colza su un'estensione di 150 ettari in gestione diretta più 500 come contoterzisti. «Preservare le materie prime per mantenerne intatta la qualità, osservando antiche regole con strumenti moderni», questa la filosofia che guida i fratelli Ciucci e la cui realtà è risultata quella più aderente ai criteri di selezione adottati dalla Giuria tecnica, come la propensione all'innovazione con la digitalizzazione aziendale, l'originalità nella trasformazione aziendale in ottica multifunzionale, multisettoriale.

Luigi Foglietti

