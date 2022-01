Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

Avvocati al voto: tutto pronto per il rinnovo delle cariche della Camera penale di Perugia. «Una formalità», secondo alcuni iscritti, anche se l'elezione del consiglio dell'associazione intitolata alla memoria del compianto Fabio Dean ha spesso riservato sorprese e si è mostrata molto combattuta. Si vota il primo febbraio nell'Auditorium della Figc e in lizza al momento c'è la sola Lista n° 1, che vede come candidato presidente l'avvocato e professore universitario Marco Angelini. Insieme a lui, i colleghi Francesco Gatti, Maria Cristina Ciace, Donatella Donati, Massimiliano Sirchi, Camillo Carini, Mattia Masotti, Carla Ragna e Valerio Collesi. Tra loro, consiglieri uscenti in continuità con la presidenza di Vincenzo Bochicchio, che non può ricandidarsi - e professionisti pronti per la prima volta a rappresentare i colleghi penalisti. Una lista di spessore con un programma di obiettivi concreti e dichiarati, dall'impegno per la tanto attesa cittadella giudiziaria, alla valorizzazione del difensore d'ufficio fino alla formazione e alla realizzazione dei principi del giusto processo. Una lista a cui, si sibila tra piazza Matteotti e via XIV Settembre, si contesta al massimo la forte trazione perugina, intesa come nascita de dentro le mura. Innocui veleni da elezioni, certamente, per dare pepe alla contesa. Fuor di lista, si presentano anche i penalisti Alberto Catalano, Giuseppe De Lio e Roberto Rossi: il pedigree di corso Vannucci è acquisito, ma promettono battaglia.

E. Prio.