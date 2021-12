Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

Perugia ospiterà fra pochi mesi l'assemblea nazionale dell'Avis. Quella che si sarebbe dovuta tenere l'anno scorso ma che fu rimandata in conseguenza della pandemia. Le nuove date da cerchiare sul calendario sono quelle del 20, 21 e 22 maggio 2022, quando arriveranno in città più di mille persone: 1.200 fra delegati e accompagnatori per la precisione. È uno dei momenti più attesi dall'Avis che ieri, a palazzo dei Priori, ha fatto il punto sulle iniziative e sulle donazioni di sangue che registrano segnali incoraggianti. Quest'anno, da gennaio a ottobre, le donazioni Avis a livello regionale sono state 32.227, con un incremento del 9,04 per cento rispetto allo stesso

periodo del 2020. «Un dato positivo che riporta ai livelli del 2019, ma che non consente ancora di soddisfare il fabbisogno regionale. Per recuperare il

gap dell'ultimo anno si dovrebbe raggiungere su base annuale un complessivo +14 per cento». Sono 33mila i donatori Avis in Umbria e 63 le sedi che consentono la presenza capillare sul territorio e la vicinanza alla popolazione nella fondamentale attività di approvvigionamento di sangue.

Intanto l'Avis, impegnata nell'organizzazione dell'assemblea nazionale di maggio, ha presentato anche i tradizionali calendari Barbanera e piccolo Barbanera che saranno distribuiti nelle case e nelle scuole. Ne hanno parlato ieri Enrico Marconi e Fabrizio Rasimelli, presidente e vicepresidente vicario regionali, Giorgio Meniconi, presidente provinciale di Avis Perugia e l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano. Dei calendari saranno distribuite circa 20-25mila copie stampate dalla casa editrice Editoriale Campi. Sull'assemblea, Varasano ha detto che «siamo onorati di questo risultato e collaboreremo con Avis, come facciamo abitualmente, per poter rendere per quella occasione la nostra città ancora più accogliente. È bello concludere un anno così difficile con un nuovo sguardo di speranza per il 2022».

