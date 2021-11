Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

I NUMERI

Più donazioni e percentuale dei giovani che compiono l'importante gesto salvavita in crescita. I dati sono emersi ieri alla presentazione del nuovo direttivo dell'Avis Perugia, guidata da Stefano Migliorati che ha illustrato anche sinergia con varie realtà istituzionali. «Nel 2020 grazie al lavoro dei dipendenti, del servizio civile universale e del gruppo giovani e di tutti i volontari Avis, le donazioni non hanno subito significativi cali attestandosi a un totale di 6.256. Dato importante da sottolineare è quello relativo al numero dei nuovi donatori di giovane età, che è notevolmente cresciuto». I giovani fra i 18 e i 25 anni hanno rappresentato il 48% del totale dei nuovi donatori, quelli tra i 26 e i 35 anni il 20%. «Dati di particolare rilievo - ha detto Migliorati -, che dimostrano come stia avvenendo il necessario ricambio generazionale dei donatori». Bene per ora anche il 2021: da gennaio al 31 ottobre 2021, donazioni su del 4% rispetto al 2020 (da 5.122 a 5.326). Numeri resi possibili anche dai progetti già avviati e pronti a partire, presentati dall'Avis insieme all'assessore comunale al Sociale Edi Cicchi, a Letizia Michelini (Provincia), Antonio D'Acunto e Raimondo Cerquiglini (presidente e dg Afas), Erminia Battista (Piedibus del Benessere), Elvira Carrese (presidente Aps Accademia Focus). Nel direttivo Avis con Migliorati, sono al lavoro Enzo Ragni (vice vicario), Martina Zurli (vice presidente), Rita Nesta (segretaria-tesoriera), Paolo Befani, Stefano Bonciarelli, Veronica D'Orazio, Youssef Filali, Luca Iaconisi, Lombardo Francesco, Renato Marino, Francesco Minelli, Lucia Minicozzi, Andrea Motti, Francesco Nesta, Antonella Oliovecchio, Cosimo Pisanò, Donato Rocco, Davide Quartini, Fabrizio Rasimelli, Margherita Rasimelli, Mirco Tinarelli, Marco Tortoioli (consiglieri). Ci sono anche Giulia Fisauli (coordinatrice gruppo giovani), Gabriele Piergianni (direttore sanitario), Milva Belardinelli, Cesare Gnoni Mavarelli, Gloria Scorsino (sindaci revisori).

Riccardo Gasperini