Giovedì 15 Luglio 2021, 05:02

CORSO CAVOUR

Avanzano i lavori di restauro all'arco di Duccio, in corso Cavour. Un maxi intervento da 500mila euro in campo al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, passato anche per la firma di un accordo tra Comune (proprietario monumento), Provveditorato e Soprintendenza, ente preposto alla tutela del bene.

Il progetto di restauro prevede un intervento di ripristino, consolidamento e restauro murario, pulizia della facciata esterna lato città, rivalutazione del sistema di smaltimento acque meteoriche sulla sommità, realizzazione di un sistema di dissuasori per i volatili e il rifacimento della pavimentazione a contatto con l'arco e la ridefinizione del perimetro pedonale e carrabile.

C'è in ballo anche la realizzazione di un sistema di illuminazione in grado di valorizzare l'estetica e la funzionalità del monumento, un fronte su cui si muove il Comune, come ha spiegato ieri al Messaggero l'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, ricordando che l'ente si occupa della pulizia della parte sottostante l'arco, della lapide e appunto delle luci.

In questi giorni nel quartiere si parla molto di una importante modifica alla viabilità per eseguire alcuni interventi sul piano viario, dunque non in campo al Comune, al quale però non risultano provvedimenti di chiusure o deviazioni del traffico.

Una ipotesi che, stando a quanto racconta radio quartiere, nel caso fosse attuata potrebbe durare giorni e creare non pochi disagi.

