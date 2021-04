16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCIDENTE

BETTONA Avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 22 maggio. L'auto sulla quale viaggiava è invece finita fuori strada ribaltandosi e per Sabrina Betti non c'è stato nulla da fare. La donna è morta nella tarda mattina di ieri poco fuori dall'abitato di Passaggio di Bettona, lungo la strada che porta verso Cannara, dove Sabrina abitava dopo essersi sposata.

L'auto, una Ford Focus station wagon grigia, ha urtato la cunetta ed è finita sottosopra nel piccolo fosso che costeggia la strada abbattendo un segnale posto lungo la carreggiata a ridosso dell'intersezione con via Romagna. Per estrarre il corpo della povera donna si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, che sono giunti sul posto all'una e un quarto quando già il personale medico-sanitario del 118 aveva costatato la morte.

Il corpo è stato estratto dal portellone posteriore dopo aver tagliato i poggiatesta dei sedili. Poco dopo sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli. Nell'incidente mortale non sono stati coinvolti altri mezzi.

Da una prima ricostruzione sembra infatti che la conducente abbia fatto tutto da sola. Nelle prossime verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per capire le cause dell'incidente. La dinamica lascia pensare che potrebbe essere stata vittima di un malore improvviso. La strada in quel tratto non consente di raggiungere velocità particolarmente elevate. La vettura viaggiava in direzione Cannara quando ha invaso la corsia opposta ed è finita fuori strada. Sabrina era impiegata con mansioni amministrative, insieme ai due fratelli più piccoli che sono gemelli, nell'azienda di famiglia fondata dal padre in via della Fattoria a Passaggio, la Bimar, che nasce da una falegnameria artigiana, divenuta con il passare del tempo, il cambio generazionale e il bagaglio di esperienza quarantennale, specializzata nella realizzazione di arredamenti su misura.

La morte improvvisa della donna ha lasciato sgomenta la comunità bettonese dove è cresciuta e il paese di Cannara dove, con il marito Mauro Tomassini, presidente della squadra di calcio Grifo Cannara che milita in Prima categoria, formava una coppia molto apprezzata e attiva nella vita sociale. In particolare i due erano impegnati con la sezione locale dell'Avis e in occasione della Festa della Cipolla. Sabrina lascia due figli, un maschio e una femmina, maggiorenni.

Massimiliano Camilletti