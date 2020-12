© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO CORSODigitale, sostenibilità, patrimonio turistico-culturale, capitale umano. Il futuro economico e sociale della regione non può prescindere da tali punti fermi che l'Agenzia Umbria ricerche ha analizzato nell'ultimo focus, L'impatto economico del coronavirus sull'economia dell'Umbria. È solo uno degli strumenti di lettura dei fenomeni economici e sociali prodotti dall'Aur che con l'insediamento del nuovo commissario Alessandro Campi ha avviato il nuovo corso.Un cammino che vedrà l'agenzia trasferirsi a Villa Umbra di Pila, ma anche riorganizzarsi, collaborando sempre più con altri enti e organizzazioni della regione, valorizzando giovani ricercatori usciti dall'Università degli studi, consolidando il suo ruolo strumentale rispetto ai decisori politici. «Per l'Agenzia Umbria ricerche si è aperta una nuova stagione che vedrà rafforzato il suo ruolo come istituto di ricerca e analisi a supporto delle azioni di governo della Regione e come punto di riferimento per tutta la comunità regionale», spiega la governatrice Donatella Tesei che in una videoconferenza dedicata al progetto di rilancio e ristrutturazione dell'Aur ha parlato di riassetto gestionale e ridefinizione strategica delle attività. «A questo aggiunge - si accompagnerà la riforma della legge regionale con cui l'Aur è stata istituita, valorizzandone il lavoro per il futuro della nostra Umbria».Un progetto che si inquadra nel processo di riorganizzazione delle partecipate. «Riguarda un ente strumentale prezioso per le sue analisi e i suoi studi osserva la presidente - ancor di più in anni particolari come quello trascorso e per le sfide che abbiamo davanti». Per l'agenzia si prospetta un percorso di razionalizzazione che porterà a 250mila euro di risparmi, orientando l'attività sulla ricerca socioeconomica. «La sfida che ci siamo posti aggiunge Alessandro Campi è quella di trasformare l'Aur in un hub, un punto di incontro per tutte le energie di cui dispone l'Umbria, collaborando con tutti, all'insegna di un rapporto più stretto con l'ente politico e con tutte le realtà pubbliche e private che operano in Umbria. Non possiamo disperdere energie e mi auguro che nei prossimi mesi ci possa essere un'interlocuzione diretta con tutti per far crescere la regione». A cominciare dall'Università, da cui attingere per trovare nuovi ricercatori, «energie vitali», osserva Campi. «L'Aur è commissariata da cinque anni ma questo percorso può essere concluso in sei mesi: auspico che il mio commissariamento non vada oltre il 30 giugno e che Aur possa camminare con le sue gambe». Valorizzando il suo lavoro, a partire dall'ultimo focus (il Res tornerà il prossimo anno) nel quale, dall'innovazione al turismo («che deve superare frammentazione e personalismi»), dalla formazione agli squilibri demografici, i ricercatori Elisabetta Tondini e Mauro Casavecchia indicano la strada «per far tornare l'Umbria attrattiva per capitali e persone».Fabio Nucci