14 Maggio 2021

LA BATTAGLIA

Ricordato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, assicurato dal ministro e rinfocolato dal procuratore generale Sergio Sottani il giorno del suo insediamento, il progetto della cittadella giudiziaria di Perugia torna sul tavolo del sindaco Andrea Romizi e pure della presidente Donatella Tesei. A cui la Camera penale Fabio Dean ha chiesto un incontro «acché il progetto decolli nel più breve tempo possibile data l'attuale situazione di disagio e decadenza di taluni degli stabili nei quali viene odiernamente svolta l'attività giudiziaria».

In un'accorata lettera firmata dal presidente Vincenzo Bochicchio, l'associazione motiva la richiesta per «poter avere informazioni più dettagliate circa la fattibilità concreta del progetto già da tempo approvato». Se ne parla da oltre 20 anni, l'area sarebbe quella dell'ex carcere di piazza Partigiani, ma ancora non vede la luce. Con la pandemia che ha acuito i disagi in locali che non permettono il minimo distanziamento, tanto che per ben due aule è stato «sconsigliato» l'utilizzo.

«Le aule del tribunale penale di Perugia non sono adeguate allo svolgimento delle attività processuali ha commentato lo stesso Bochicchio -; ad oggi, infatti, stiamo continuando a lavorare in aule poco areate, buie, collocate nel piano sottostradale tra muffe, umidità e tombini maleodoranti. Quello che nell'era pre-covid era un problema adesso è diventato una vera e propria emergenza. Il presidente del tribunale, Dr.ssa Roberti, si è battuta per cercare spazi alternativi ed ha ottenuto di farci utilizzare per lo svolgimento dei processi con un numero considerevole di parti ed avvocati uno spazio all'interno dell'istituto scolastico Aldo Capitini, ma tale soluzione è a tempo determinato e presto o tardi non ne potremo più usufruire. Tutti gli addetti ai lavori, quindi, magistrati, avvocati e personale di cancelleria sono concordi nel ritenere assolutamente improcrastinabile la ricerca immediata di soluzioni alternative che abbiano il carattere della definitività». Da qui le richieste di incontro e di istituzione di un tavolo di confronto tra la politica locale, il pg Sottani, il procuratore Cantone, il presidente della Corte d'appello D'Aprile, la presidente Roberti e l'Ordine degli avvocati «volto ad assicurare nel più breve termine possibile l'apertura del cantiere della cittadella giudiziaria o l'individuazione di soluzioni alternative che possano beneficiare del fondi del Recovery fund già destinati all'edilizia giudiziaria dal Ministero della Giustizia».

«Posto infatti che nell'elenco delle opere previste nel Recovery Plan chiude la lettera -, rientra anche Perugia, è indubbio che quello attuale è un momento topico, che non possiamo certo permetterci di non sfruttare appieno predisponendo ogni condizione utile a consentire alla nostra città di beneficiare dei fondi che, a quanto sembrerebbe, potranno essere devoluti solo per opere la cui fase esecutiva sarà contenuta entro il dicembre 2023. Perdere l'occasione sarebbe, oltre che un vero fallimento politico, di grave nocumento non solo per tutti gli operatori della giustizia ma anche per la nostra bella città di Perugia».

Egle Priolo