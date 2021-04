2 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







CITTÀ DI CASTELLO Arresto per atti osceni davanti ad una scuola. I carabinieri del Norm della Compagnia di Città di Castello hanno eseguito l'ordine di carcerazione di un 40enne tifernate. Condannato nel 2018 per spaccio, da alcuni mesi seguiva un percorso di recupero, affidato in prova ai Servizi Sociali. Nei giorni scorsi, però, è stato protagonista di un episodio che ha determinato l'aggravamento della misura in atto. Di mattina tardi si è presentato davanti ad una scuola, a ridosso del portone ha calato i pantaloni ed ha compiuto atti osceni, plausibilmente in segno di scherno e disprezzo. Il personale dell'istituto, al lavoro nonostante l'assenza degli studenti, ha segnalato l'atto alla Centrale Operativa della Compagnia che ha subito inviato la pattuglia del Radiomobile. Nonostante i pochi elementi forniti dal personale della scuola, i militari sono risaliti in pochi minuti all'identità dell'uomo, rintracciato e denunciato. Ipotesi di reato, atti osceni. Ciò ha indotto l'Ufficio di Sorveglianza di Perugia a sospendere la misura alternativa di affidamento ai Servizi Sociali. Il 40enne è stato portato nel carcere perugino di Capanne.

W. Rond.