In tilt server e mail del Comune per un attacco hacker ai sistemi informatici. Lo stop forzato che ha coinvolto, dalla mattinata di ieri, tutti gli uffici comunali. L'annuncio del disservizio, è arrivato in mattinata con un posto sulla pagina facebook: «Si comunica che per problemi tecnici in questo momento l'accesso alla rete del Comune potrebbe non funzionare correttamente. Gli uffici sono già al lavoro per risolvere e verificare il guasto e verranno dati nuovi aggiornamenti». Lavori che sono andati avanti per tutto il giorno, rendendo inaccessibile il sito istituzionale dell'ente, e che comunque andranno avanti anche nei prossimi giorni fino a tornare, quanto prima, alla normalità.

Un vero e proprio attacco informatico, come è stato poi confermato da palazzo dei Priori, e per cui il Comune ha da subito attivato un team tecnico per porre rimedio all'accaduto e sporto denuncia alla polizia postale in ottemperanza alla normativa vigente. Gli esperti della Polposta guidata da Michela Sambuchi, infatti, stanno indagando per verificare di che virus si tratti. Di sicuro c'è che al momento non sono state avanzate richieste di denaro in riscatto, come solitamente avviene per gli attacchi ransomware, né sono stati crittografati dati. E soprattutto, cosa più importante, non ci sarebbero preoccupazione sul fronte del furto dati personali. Un fenomeno sempre più frequente e che solo due anni fa ha preso di mira anche la rete e i computer degli uffici del Broletto della Regione e, più recentemente, la Regione Lazio. Ci vorranno giorni.

L'attacco hacker di fatto ha bloccato la macchina comunale che per tutto il giorno non ha potuto accedere ai documenti nè inviare mail. Persino la seduta di giunta che si è svolta ieri, ha subito qualche disagio.

Nel tardo pomeriggio i servizi dell'anagrafe sono fortunatamente ripartiti, permettendo di usufruire dei servizi più richiesti, ma ancora in sospeso è tutta la piattaforma degli atti che, al momento, vengono fatti e firmati a mano. Proprio come è accaduto per la seduta di giunta.

Ma se da una parte gli uffici non hanno potuto andare avanti con pratiche e il lavoro di routine, i disservizi si sono riversati, come sempre accade in queste situazioni, sulle spalle dei cittadini. Naturalmente, con il Comune chiuso da giorni per il ponte lungo, non sono mancati i disagi per gli utenti che non possono accedere ai servizi più basilari. Mandato in tilt il sito web del Comune di conseguenze sono state inaccessibili anche tutti quei servizi online che fanno parte del processo di smart city e quindi della digitalizzazione, come le pratiche, i pagamenti e le certificazioni, che oramai il cittadino otteneva con un semplice click.

