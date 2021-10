Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

IN ARRIVO

Due sabato dalle atmosfere vintage in arrivo in centro storico. Sabato prossimo 9 ottobre dalle 19.32 (orario che ricorda l'anno di creazione della famosa bottiglietta ossia il 1932) alle 23 circa, Campari Soda presenta a Perugia l'iniziativa distretto #SenzaEtichette. Questo esclusivo punto di incontro realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia - prevede un distretto, ossia un percorso a cielo aperto per le vie della città, ove saranno presenti quattro installazioni di arredo urbano e 4 cargo bike personalizzate Campari Soda; all'interno del distretto/percorso il consumatore vivrà un'esperienza itinerante tra i 17 locali coinvolti

Le installazioni saranno posizionate in corso Vannucci (una nei pressi di piazza IV novembre denominata Senza fretta, l'altra all'angolo con via Mazzini senza etichette), in piazza Matteotti senza formalità ed in piazza Danti senza appuntamento.

Si terrà sabato 16 ottobre, alle 21, nella sala dei Notari di palazzo dei Priori il concerto/spettacolo dei Coristi a Priori intitolato The Beatles medley. L'evento è in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Agimus ed Umbra Acque.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria all'indirizzo di posta elettronica: info.cultura@comune.perugia.it. Per l'accesso sarà necessario esibire il green pass.