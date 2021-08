Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

LE INIZIATIVE

Con la spinta delle associazioni, riparte la socialità nei quartieri cittadini. Oggi giornata di eventi per la zona del parco della Cupa e per via dei Filosofi.

Nella grande area verde del centro si inaugura, alle 18, la prima area cani dell'acropoli, proprio nel giornata mondiale degli amici a quattro zampe. Un progetto fortemente voluto dall'associazione Priori, realizzato grazie alla sinergia con l'associazione Rione di Porta Eburnea e il Comune. All'inaugurazione ci saranno anche Maria Chiara Catalani, medico veterinario specialista in comportamento, Francesca La Rocca, medico veterinario, Fabrizio e Renato Valigi, consulenti nutrizionali. Nell'occasione sarà presentato l'apiario sociale dell'associazione Rione di Porta Eburnea, nato da circa un anno e che sta già producendo dell'ottimo miele, ma anche iniziative che formano un programma di rilancio per il prossimo futuro. «Il nostro obiettivo è che il Campaccio diventi il parco della Cupa, il parco di città, luogo di incontro, di condivisione e di ristoro».

QUI FILOSOFI

In via dei Filosofi alle 20,15 convivio con pizza a scelta, gelato e cocomero, all'aperto davanti alla piazzetta del bar Mokambo. Prevista animazione a sorpresa e, come ha scritto l'associazione Filosofi...Amo «gradito abbigliamento di color bianco». L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.