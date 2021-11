Martedì 30 Novembre 2021, 05:01

LA VICENDA

ASSISI Serviva caffè dietro il bancone del bar anziché vigilare sull'ingresso delle persone nella sala giochi attigua. Per questo un settantunenne è stato denunciato dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Assisi, unitamente al personale del reparto prevenzione crimine Umbria Marche e dell'agenzia Dogane e Monopoli, sono entrati all'interno delle sale delle videolotterie di un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli ed hanno trovato ed identificato i numerosi avventori. Mancava però il responsabile di sala, ovvero il titolare della licenza o comunque un suo preposto. La figura cioè che per legge ha il compito di garantire lo svolgimento in sicurezza del gioco e di controllare gli accessi in sala impedendo ad esempio l'ingresso dei minorenni. Il rappresentante del titolare delle licenze anziché controllare stava lavorando dietro il bancone del bar adiacente. Gli agenti lo hanno ammonito e gli hanno intimato di chiudere la porta comunicante tra il bar e una delle due sale, che di fatto consentiva un passaggio promiscuo e non controllato tra gli avventori. Il controllo è stato ripetuto tre giorni dopo e il preposto, che aveva nel frattempo provveduto a bloccare la porta, è stato sorpreso nuovamente a lavorare dietro il bancone del bar lasciando le sale giochi completamente prive di controllo. Gli agenti hanno così proceduto alla sospensione delle licenze per sette giorni.

Trenta, in totale, gli esercizi tenuti sott'occhio dalla polizia impegnata nei servizi di prevenzione e repressione del gioco illegale: gli agenti hanno passato al setaccio bar, tabacchi, ricevitorie, circoli privati, sale slot ed agenzie per le scommesse.

I PROTOCOLLI

Presso la prefettura di Perugia ieri sono stati invece sottoscritti dal sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti due protocolli d'intesa con il prefetto Armando Gradone. Il primo prevede il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, il secondo è relativo al rinnovo del controllo di vicinato e ha l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di sicurezza urbana affiancando agli interventi di competenza esclusiva delle forze di polizia le iniziative dei cittadini volte a favorire e migliorare la conoscenza reciproca nell'ambito dei quartieri e delle frazioni del Comune.

Massimiliano Camilletti

