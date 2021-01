LAVORI IN CORSO

ASSISI Prenderanno il via stamattina i lavori di fresatura e di asfaltatura del manto stradale nell'area di piazza Dante Alighieri (difronte alla stazione ferroviaria) e in via Giosuè Carducci a Santa Maria degli Angeli. Per permettere il ripristino della carreggiata, fino al 3 febbraio, in via Carducci e piazza Dante Alighieri, vigerà il senso unico alternato dalle 8 alle 17 e il divieto di sosta per tutti i veicoli nella piazza.

Nel frattempo sono state sistemate le linee della condotta fognaria pubblica. Nelle ultime settimane i lavori hanno interessato anche quattro strade di Capodacqua (via Massera, via Sant'Apollinare, via della Cannella e via dell'Asilo) e sono in corso a San Vitale. «Stiamo realizzando - spiega il vicesindaco Valter Stoppini - il piano strade 3 per il quale abbiamo stanziato un milione e mezzo d'euro. Il piano contempla interventi in ben 11 frazioni oltre che nel centro di Assisi».

Proprio nel centro storico di Assisi ieri è iniziato l'intervento di riparazione della condotta fognaria pubblica in via Eugenio Brizi. I lavori dureranno fino a venerdì 29. Per consentirne lo svolgimento è stato istituito il divieto di transito che riguarda tutti i veicoli. «Questo tipo di lavori puntualizza il sindaco Stefania Proietti sono indispensabili per garantire il servizio alla cittadinanza e, grazie all'intervento di Umbra Acque e dell'ufficio Servizi operativi del Comune, sarà riparata l'intera linea della condotta fognaria».

Massimiliano Camilletti

