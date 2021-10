Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

ASSISI Prende il via domani la rassegna internazionale di musica sacra Assisi Pax Mundi, organizzata dalle famiglie francescane con la collaborazione della cappella musicale della basilica papale di San Francesco. Una serie di incontri musicali che vuole essere un'occasione per riaffermare la vocazione tipicamente francescana della musica: annunciare il Vangelo attraverso le note.

Il primo è in programma domani sera alle 21 alla basilica di Santa Maria degli Angeli. Venerdì, sempre alle 21, il concerto si terrà invece alla cattedrale di San Rufino. Doppio appuntamento sabato: alle 16 nella cattedrale di San Rufino e alle 21 nella basilica superiore di San Francesco dove si terrà il concerto con tutti i gruppi partecipanti. Dove è la disperazione, ch'io porti la speranza: questo il tema della rassegna giunta quest'anno all'ottava edizione. L'obiettivo è cogliere i sentimenti umani posti in luce da questo tempo complesso di difficoltà e isolamento, illuminandolo con la speranza e l'amore. La manifestazione, come ogni anno, vuole promuovere la cultura del dialogo e del rispetto. Gli artisti che parteciperanno presenteranno il loro repertorio, ma vivranno anche momenti di scambio e incontro con gli altri partecipanti.

