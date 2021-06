L'INIZIATIVA

ASSISI Nuovi spazi per praticare sport all'aperto. Da ieri nell'area verde tra via Diaz e via San Bernardino da Siena a Santa Maria degli Angeli, è a disposizione il nuovo mini campo da basket riqualificato grazie al patto di collaborazione tra il Comune e la società sportiva Asd Virtus Assisi.

Nelle immediate vicinanze della scuola d'infanzia Cimino, in una zona molto frequentata da famiglie e ragazzi, nella pista sono stati realizzati tre mini campi di basket utilizzabili contemporaneamente e un nuovo grande campo da basket. L'Asd Virtus si è impegnata a installare nell'area verde tabelloni da basket regolamentari, sistemare il terzo impianto, ridefinire gli spazi di segnatura e verniciatura dei campi, utilizzare con cura e diligenza gli spazi e le attrezzature. Il Comune di Assisi dal canto suo si è impegnato a cofinanziare il progetto tramite l'acquisto di un impianto di basket e promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dalla società in uno spirito di leale collaborazione. La sottoscrizione del patto rappresenta la prima forma di cooperazione tra l'ente pubblico e un'associazione sportiva, inquadrata nell'ambito del regolamento per la gestione e la cura condivisa dei beni comuni urbani, che prevede la possibilità per i cittadini e le associazioni di porre in essere azioni di cura condivisa, rigenerazione e gestione degli stessi beni comuni, sempre sotto il controllo dell'amministrazione comunale.

Massimiliano Camilletti

