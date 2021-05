11 Maggio 2021

LA SCOPERTA

ASSISI Arco di Porta Perlici. Una visione desolante agli occhi di chi raggiunge uno dei principali punti di accesso alla città. Ad accogliere il visitatore c'è infatti un divano abbandonato proprio sotto il cartello che segna l'ingresso ad Assisi. Un colpo al cuore della città. Porta Perlici esisteva già in epoca romana, quando riusciva ad accogliere e far defluire il numeroso via vai giornaliero della gente che veniva o andava a Nocera Umbra, Gualdo Tadino.

Ora si confida nelle telecamere per risalire a colui che si è disfatto del divano probabilmente di notte. Se proveniva da Ponte grande ci sono le telecamere al bivio del cimitero. Pure se proveniva dalla circonvallazione il tragitto è costellato da telecamere. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, purtroppo, non è sporadico, in particolare nelle zone di montagna, ma più in generale in tutte le aree del territorio comunale. Per questo l'amministrazione ha deciso di rafforzare ulteriormente l'attività di controllo, intensificando l'installazione di foto trappole e aumentando la vigilanza della polizia locale e delle guardie ambientali di Ecocave.

Per disposizione del sindaco Stefania Proietti ognuno di questi episodi, anche nei casi in cui non è possibile trovare indicazioni immediate circa i responsabili, viene segnalato alla autorità giudiziaria come reato ambientale. Negli ultimi tempi - ha dichiarato il sindaco - sono stati troppi gli abbandoni di rifiuti, in larga parte provenienti da lavori edili e spesso pericolosi, nel nostro territorio. Chiediamo ai cittadini di collaborare con noi, segnalando e denunciando questi comportamenti incivili. Il Comune sarà sempre parte civile nel denunciare alla magistratura ogni aspetto di reato.

Massimiliano Camilletti

