1 Maggio 2021

LA STRATEGIA

ASSISI Pareti vetrate a risparmio energetico, tetto verde con copertura naturale e un'ampia area verde con l'orto interattivo (nella foto il sopralluogo di tecnici e amministratori). Il primo asilo nido comunale che a settembre verrà inaugurato a Santa Maria degli Angeli è stato progettato all'insegna della ecosostenibilità. L'intervento nella parte strutturale è quasi ultimato, restano da concludere le parti esterne. Sono state adottate soluzioni edilizie e impiantistiche all'avanguardia. L'impianto di riscaldamento e raffreddamento è a pavimento, così da evitare oggetti alle pareti pericolosi per i piccoli. Gli impianti sono allacciati al teleriscaldamento, le lampade calibrate per i singoli ambienti danno un flusso luminoso in rapporto alla luce esterna. Sono previste speciali corti interne arredate con piante e pietre. La cucina interna servirà a preparare piatti a chilometro zero per i piccoli. La realizzazione di questa struttura per i bambini da 0 a 3 anni è collegata alla scuola dell'infanzia Maria Luisa Cimino. Con il completamento dell'asilo, che potrà ospitare 30 bambini, si costituirà il primo polo educativo da 0 a 6 anni del Comune di Assisi. Nel cantiere, per un sopralluogo, si sono recati il sindaco Stefania Proietti, una rappresentanza della giunta, dei progettisti e degli uffici preposti, oltre a Carmen Rotondo, esponente dell'associazione Sûkyô Mahikari che ha contribuito con una importante donazione alla costruzione dell'opera. Ora gli uffici - ha detto il sindaco - stanno elaborando il regolamento gestionale dell'asilo e si stanno predisponendo gli atti per la gara finalizzata all'affidamento del servizio, per arrivare all'inaugurazione con l'avvio dell'anno scolastico. La mancanza dell'asilo nido comunale era un vuoto da colmare per una città come la nostra che deve mettere al centro sempre i più piccoli».

Massimiliano Camilletti

