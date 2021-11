Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

I NOSTRI SOLDI

ASSISI Novità per gli assisani che la prossima settimana riceveranno i bollettini per il pagamento della Tari. Sarà possibile infatti pagare l'importo della tassa sui rifiuti in tre rate le cui scadenze sono fissate al 30 novembre, al 31 gennaio e al 15 marzo. Chi invece volesse pagare in un'unica un'unica soluzione potrà farlo entro il 16 dicembre. Chi sceglierà di pagare la Tari in un'unica soluzione beneficerà di uno sconto di 2 euro sull'ammontare complessivo della tassa. È prevista inoltre un'agevolazione per i titolari di utenze domestiche che si trovano in una condizione di disagio economico. Si tratta di una forma di rimborso che può andare da un minimo del 25 all'85 per cento dell'importo complessivo della Tari in base alle fasce Isee. Per ottenere il rimborso bisogna attendere la prossima uscita del bando che individua i requisiti per avere il sostegno. Le risorse reperite e messe a disposizione dall'amministrazione comunale a tal fine ammontano a 142 mila euro. L'amministrazione comunale fa sapere inoltre che la Tari, nonostante i vincoli contrattuali ai quali il Comune è obbligato ad attenersi, per i cittadini e le famiglie di Assisi avrà un incremento contenuto e attenuato rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio gestione integrata dei rifiuti.

«Abbiamo deciso spiega il sindaco Stefania Proietti di dare dei segnali concreti, di confermare la riduzione del 14 per cento alle attività che ancora faticano a riprendersi dalla crisi generata dalla pandemia, di premiare con uno sconto simbolico coloro che riescono a pagare in un'unica rata e di venire incontro alle famiglie più fragili. Ma il dato più significativo è che come Comune ci siamo impegnati a reperire risorse per oltre un milione di euro - gran parte delle quali trovate nei ristori ministeriali - per calmierare gli aumenti».

Massimiliano Camilletti