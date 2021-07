Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

ASSISI Una tradizione che ritorna: il perdono degli assisani. Per iniziativa del vescovo monsignor Domenico Sorrentino (foto ndr) e del priore della cattedrale di San Rufino don Cesare Provenzi il primo agosto è stato organizzato un pellegrinaggio a piedi. Si parte alle 5.45 da Santa Maria sopra Minerva in piazza del Comune e, percorrendo la mattonata, si giunge fino a Santa Maria degli Angeli per ottenere l'indulgenza della Porziuncola.

La diocesi ha organizzato anche il rientro in autobus. Il perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria che venne concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco. Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose chiedendo che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa. La richiesta fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al papa, come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di questa indulgenza.

Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l'indulgenza è stata estesa prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, mantenendo comunque immutata la data e la denominazione.

Massimiliano Camilletti

